La vittoria non è arrivata, ma il traguardo di Tignes rimarrà comunque impresso nella memoria di Mattia Cattaneo.

In grado di gestire al meglio il tappone alpino, il 30enne di Alzano Lombardo ha colto la piazza d’onore nella nona tappa del Tour de France.

Malgrado la pioggia e il freddo, il portacolori della Deceuninck-Quick Step ha dimostrato grande maturità cogliendo uno dei risultati più importanti della propria carriera.

All’attacco sin dal mattino in compagnia di oltre quaranta corridori, l’atleta orobico non ha risposto direttamente agli allunghi degli avversari conservando le energie per il finale.

La tattica del seriano ha infatti permesso di recuperare lungo l’ascesa finale battistrada del calibro di Nairo Quintana (Arkea-Samsic) e Sergio Higuita (Ef-Education First), dovendosi arrendere soltanto a Ben O’ Connor (Ag2R-Citroen).

In grado di lasciare sul posto i compagni di fuga lungo la risalita verso l’arrivo, l’australiano ha completato un’impresa d’altri tempi precedendo Cattaneo di oltre cinque minuti.

Terzo posto a sorpresa per il velocista bresciano Sonny Colbrelli (Bahrein-Merida), mentre fra i big da segnalare il nuovo affondo di Tadej Pogacar (UAE-Emirates) che ha rafforzato ulteriormente il proprio primato.