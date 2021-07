Per la prima serata in tv, domenica 4 luglio su RaiUno alle 21.15 andrà in onda “Una voce per Padre Pio – Nel segno della speranza, della rinascita e della gioia”. Speranza, rinascita e gioia saranno i valori più significativi di questo appuntamento televisivo, che segna di fatto una vera e propria ripartenza. La trasmissione, infatti, sarà nuovamente ambientata a Pietrelcina, borgo natio del Frate, set suggestivo e abituale, dopo l’adattamento, per la prima volta nella sua storia, in uno studio televisivo lo scorso anno per la pandemia. Dal parco Colesanti, l’edizione 2021 di ”Una Voce per Padre Pio” riunirà grandi nomi del mondo della musica e dello spettacolo: Al Bano, Romina Power, Gigi D’Alessio, Orietta Berti, Giulia Stabile, Katia Ricciarelli e molti altri L’Orchestra “Suoni del Sud” sarà diretta dal maestro Alterisio Paoletti. Conduce Mara Venier.

Su RaiDue alle 21.05 l’appuntamento è con la serie “Delitti in Paradiso”. L’ispettore Parker e la sua squadra indagano sulla morte di una parrucchiera, avvenuta nel suo salone, e su quella di un attore. Nel frattempo l’ispettore Parker deve decidere se restare o andarsene da Saint Marie…

Su RaiTre alle 20.25 verrà trasmesso “Basket Serie A”. Torneo di Qualificazione Olimpica – Finale Belgrado. Telecronaca di Maurizio Fanelli.

Spazio alla comicità su Italia1 alle 21.20 con “Colorado”.

Per chi preferisse vedere un film, su Rete4 alle 21.30 c’è “Solo per vendetta”; su Canale5 alle 21.20 “Masantonio – Sezione scomparsi”; su La7 alle 21.30 “Operazione sottoveste”; su Rai4 alle 21.20 “Jukai La foresta dei suicidi”; su La5 alle 21.05 “Ricomincio da ieri” e su Iris alle 21 “Nato il 4 luglio”.

Su Rai5 alle 21.15 verrà proposto il documentario “Di là dal fiume e tra gli alberi”. In questa puntata, si inaugura la serie “Immensa Africa” dedicata alle meraviglie di questo continente. A seguire, Francesco Zippel ci porta in una Cortina d’Ampezzo inusuale, lontana dall’immagine stereotipata che per decenni ha visto in questo luogo solamente un centro della mondanità e del jet set internazionale.

Da segnalare, infine, su La7D alle 21.30 il telefilm “Grey’s anatomy”; su Mediaset Extra alle 21.10 “Tu si que vales” e su Italia2 alle 21.10 “Young Sheldon”

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.

Foto da Ufficio Stampa Mediaset