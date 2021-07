La società bianconera comnica che il laterale classe '94, Marco Pulini vestira' la maglia del sodalizio romagnolo anche nella prossima stagione (per il nono campionato consecutivo). Dopo la conferma del pivot Federico Venturini, la società ufficializza il rinnovo di Marco Pulini. Il laterale classe ’94 affronterà dunque la nona stagione consecutiva con la maglia bianconera. Fino ad ora, Pulini ha messo a segno 61 reti in 142 partite disputate, garantendo grande equilibrio, sostanza e un micidiale sinistro secco. Ormai Pulini è un veterano della Futsal Cesena ed è stato sicuramente il giocatore più continuo della stagione appena conclusa. In bocca al lupo Marco! Source