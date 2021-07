Il Cagliari ha manifestato il suo interesse per Pasquale Schiattarella, centrocampista in uscita dal Benevento. Su di lui anche club di Serie B

Pasquale Schiattarella, dopo la retrocessione con il Benevento, potrebbe avere l’occasione di riscattarsi e continuare il suo percorso in Serie A.

Il Cagliari, come riferisce pianetaserieb, avrebbe manifestato il suo interesse per il centrocampista campano ma, nel caso in cui intendesse imbastire una trattativa con il Benevento, dovrebbe confrontarsi anche con il Venezia, il Monza e il Brescia. I tre club, infatti, hanno messo sotto i loro radar il giocatore per rafforzare e dare maggiore personalità al proprio centrocampo.

