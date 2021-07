Il PSG insiste per portare a Parigi Joaquin Correa e continua a proporre come contropartita Sarabia: ma occhio al Tottenham

La Lazio potrebbe salutare a breve Joaquin Correa. L’attaccante argentino è uno dei giocatori sulla lista delle partenze e il club capitolino è disposto a cederlo per fare cassa ed aprirsi la strada a nuove trattative. In particolare, nelle ultime settimane per il Tucu si è fatto sotto il PSG.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, i parigini stanno ancora insistendo con la Lazio offrendo Pablo Sarabia come contropartita tecnica. Il giocatore sarebbe gradito al club capitolino, che tuttavia vorrebbe un conguaglio economico più alto rispetto ai 15-20 milioni proposti dai transalpini. Per questo, il Tottenham è da tenere d’occhio: gli Spurs, infatti, sarebbero ancora interessati a Correa e potrebbero pagare solo cash. Anche qui, però, le cifre potrebbero non soddisfare pienamente le richieste biancocelesti. Nei prossimi giorni si attende una svolta nella trattativa.

