L’attesa cresce di giorno in giorno, il tifo è sempre più caldo. Gli Azzurri di Roberto Mancini si giocano domani sera, martedì 6 alle 21, l’accesso alla fina dei Campionati Europei di calcio 2020, slittati di un anno a causa della pandemia. Italia-Spagna e Inghilterra-Danimarca sono le due semifinali.

In tutta la Penisola sventolano le bandiere dai balconi, si moltiplicano le magliette azzurre nelle strade e a Termoli c’è chi si è inventato festeggiamenti speciali, come l’associazione Flyboard ASD Molise che con l’atleta dì Flyboard Vincenzo D’Addario e l’ istruttore Pierluigi Tomarelli hanno voluto omaggiare gli azzurri con un giro sul Flyboard tricolore in mano (foto).

Sia la gara degli Azzurri che quella del giorno successivo, mercoledì 7 luglio alle 21, si disputano a Wembley, Londra. Un bel vantaggio per l’Inghilterra che affronterà la Danimarca da padrona di casa.

E allora a voi i pronostici. Ce la farà la meravigliosa Italia rinata dalle ceneri della mancata qualificazione ai Mondiali del 2018 a superare le Furie Rosse di Luis Enrique? E i sudditi di Sua Maestà continueranno il loro cammino da imbattuti oppure la Danimarca sorpresa del torneo sarà capace dell’Impresa? In quattro parole: chi andrà in finale? A voi la scelta.