“La SS Città di Campobasso comunica l’avvenuto deposito della documentazione utile all’iscrizione al prossimo campionato di Lega Pro 2021/2022″.

Con questa comunicazione stringata ma fondamentale, la società rossoblù annuncia di aver depositato gli incartamenti necessari per la partecipazione al prossimo campionato di Lega Pro. Una notizia che giunge al termine dell’ultima giornata utile per perfezionare il tutto. Infatti, i club neopromossi avevano di tempo fino a oggi, 5 luglio, per inviare la domanda d’iscrizione.

Il patron Mario Gesuè si è fatto trovare dunque pronto e ora inizia il bello. Mercato, conferme, campagna abbonamenti, ritiri pre-campionato. Ma prima dovrà arrivare l’ok ufficiale da parte degli organi competenti: nello specifico, entro l’8 luglio la Covisoc e la Commissione Criteri infrastrutturali e sportivi-organizzativi si esprimeranno. Poi si darà il via libera definitivo.

Un torneo che si annuncia più che affascinante contro piazze che hanno fatto la serie A e la B: dal Palermo al Bari, dal Catania all’Avellino passando per il Foggia, il Catanzaro, e tante altre.