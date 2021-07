Mercato professionisti in pillole, 5 luglio SERIE A Giovinco – Venezia 50% – La proposta è stata fatta e il giocatore ci sta pensando. Non è un affare semplice dal punto di vista economico, all’Al-Hilal il giocatore guadagna tantissimo. Staremo a vedere SERIE B Sprocati – Ternana 70% – Trattativa ben avviata e fumata bianca possibile. Il giocatore ha già dato il suo assenso al trasferimento SERIE C Troise – Triestina 50% – Per la successione di Pillon, l'ex tecnico del Mantova è uno dei nomi in ballo. Presto la decisione Source