Passione, amore per la propria terra, qualità e storia sono gli ingredienti perfetti per un’avventura gastronomica tutta da vivere nel centro storico di Rocca Imperiale, uno de “I Borghi più belli d’Italia”. Seguendo i versi lungo il percorso de “Il Paese della Poesia” si giunge a Palazzo Pucci, storico edificio ai piedi del castello federiciano. Ed è qui che Giuseppe Barletta, 24 anni appena, ha realizzato il suo sogno: una pizzeria molto particolare in un ambiente raffinato che si affaccia su un giardino all’ombra dei limoni che da sempre caratterizzano il paese di Rocca Imperiale.

Giuseppe dopo il diploma all’Istituto Alberghiero ha fatto le sue belle esperienze nella ristorazione che lo hanno portato a vivere anche all’estero, soprattutto in Francia. «Ma i miei pensieri correvano sempre a Rocca Imperiale, la mia terra, dove ho sempre desiderato di intraprendere una attività tutta mia». Giuseppe è un ragazzo solare, dinamico e, nonostante la giovane età, ha imparato presto a puntare ad obiettivi precisi, lontani anni luce dagli stereotipi che accompagnano tanti giovani.

«Non è vero – dice convinto – che i giovani qui non hanno futuro. Ho deciso di investire nella mia terra. L’Alto Jonio Cosentino offre tante opportunità da cogliere con coraggio e passione». Volere è potere sembra essere il suo motto che lo accompagna in questa nuova esperienza da leccarsi i baffi. Giuseppe è affiancato da uno staff di collaboratori validi e preparati, con un esperto pizzaiolo che ormai dà del tu al forno al legna. Ma Palazzo Pucci non è solo pizzeria. Giuseppe (nella foto) è pronto ad offrire ai suoi clienti gustosi aperitivi e ricercati apericena a base di prodotti tipici a km 0, accompagnati da un calice di vino spremuto dai vitigni locali. Tutta la qualità del territorio racchiusa in un tagliere dove il gusto si sposa con la tradizione. Un apericena al tramonto in un ambiente ricercato al termine di una piacevole passeggiata nel centro storico di Rocca Imperiale, magari dopo una mattinata tra le acque cristalline dello Jonio. Mare, storia, enogastronomia: biglietti da visita per un turismo lento e consapevole. «Accolgo i miei clienti come un buon padrone di casa – racconta Giuseppe -. Palazzo Pucci è uno stile di vita. Rappresenta il nostro modo di essere, l’amore per quello che facciamo».

Vincenzo La Camera