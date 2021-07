Mario Sconcerti ha detto la su sul rendimento di Ciro Immobile in Nazionale, che tanto sta facendo discutere

Mauro Sconcerti ha detto la su sul rendimento di Ciro Immobile in Nazionale, che tanto sta facendo discutere. Queste le sue parole, rilasciate ai microfoni di Tmw Radio:

«Ciro Immobile è un finto problema, perché in realtà non è lui il problema. E’ da sette anni il titolare della Nazionale, ha vinto la Scarpa d’Oro, da tre anni vincitore della classifica cannoniere ed è tra i migliori attaccanti italiani degli ultimi 30 anni. Le sue prestazioni crollano in Nazionale, questo vuol dire o che Immobile non ha una dimensione internazionale, come Pulici, oppure che la Nazionale non si adatta a lui, e credo sia quest’ultimo»

