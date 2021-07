L'attaccante classe 2001, Silvia Zanni vestirà la maglia granata anche nella prossima stagione. Il Comunicato della società L’ S.S.D.a.r.l. CITTADELLA WOMEN comunica di aver raggiunto un accordo per le prestazioni sportive per la stagione 2021-2022 della giocatrice Silvia Zanni. L’attaccante di Pavullo, classe 2001, nello scorso torneo è scesa 19 volte in campo con 4 pesantissime reti. Chiedere a Ravenna e Perugia con le quali abbiamo portato a casa 6 pesantissimi punti! Source