Quando si dice tutto è bene quel che finisce bene. È una storia a lieto fine quella che Primonumero.it aveva raccontato nei giorni scorsi e che vedeva protagonista una anziana donna di Termoli che insieme al figlio si era recata al poliambulatorio di via del Molinello per una visita dermatologica ma si era vista rimandare a casa per via del fatto che il medico non era presente a causa di un disguido nella prenotazione.

È proprio il figlio della signora a ricontattare Primonumero.it per far sapere come sono andate le cose in seguito a quella segnalazione apparsa sulle nostre pagine. “Dopo l’articolo sia noi che un’altra signora siamo stati ricontattati dalla Asrem in maniera molto cortese. Ci è stato fissato per oggi l’appuntamento che avremmo dovuto sostenere la settimana scorsa.

Stavolta la dottoressa Perrotta c’era ed è stata molto cordiale e professionale. Ci tengo a ringraziare l’azienda sanitaria e tutti gli operatori coinvolti nonché voi di Primonumero.it per l’ottimo servizio svolto. È proprio il caso di dire che l’informazione funziona”.