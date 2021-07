Articolo in aggiornamento

I DATI NAZIONALI

Oggi in Italia si sono registrati 907 nuovi casi per un tasso di positività che sfiora lo 0.5% (ieri era allo 0.6%). I decessi delle ultime 24 ore sono stati 24. 4 meno di ieri i pazienti ricoverati in Terapia Intensiva, 66 in meno quelli nei reparti ordinari.