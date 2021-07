Da 21 anni vive e lavora a Bergamo, come insegnante madrelingua di Spagnolo. Qui ha trovato l’amore e costruito una famiglia. Per questo, se stasera per lei le cose dovessero andare male, non sarà poi così disperata.

Isabel Taccolini, nata a Pamplona e cresciuta a Barcellona, è una professoressa del Liceo Sant’Alessandro di Bergamo e vivrà la semifinale di Euro 2020 tra la nazionale spagnola e l’Italia come un suo personalissimo derby: “Le mie origini sono quelle, non posso far altro che augurarmi che ad andare in finale sia la Spagna” spiega candidamente.

A casa il clima sarà quello delle grandi occasioni, perchè “dall’altra parte del divano” ci saranno suo marito e suo figlio a difendere il tricolore: “Hanno visto tutte le partite di questo Europeo e un po’ sono stata coinvolta anche io che seguo il calcio solo durante questi grandi eventi – racconta – Da quando si è saputo di questa sfida in semifinale sono iniziate le provocazioni, anche sui gruppi whatsapp con amici e parenti. La nostra lotta è già partita da tempo. Ma la prendiamo così, in modo molto leggero e divertente, prendendoci in giro. Stasera sarò ancor più sola, visto che hanno invitato altri amici italiani a fare il tifo, per farmi soffrire di più….”.

Perchè lei rimane comunque in minoranza, a maggior ragione con il Covid che quest’anno ha cambiato un po’ i piani: “A Bergamo c’è una bella comunità spagnola, qualche volta in passato ci siamo dati appuntamento per seguire le partite della Nazionale con le rispettive famiglie. Ricordo ancora il 2010, quando vincemmo il Mondiale in finale contro l’Olanda: eravamo in una birreria di Bergamo, al fischio finale è esplosa la festa e abbiamo fermato addirittura il traffico di viale Papa Giovanni dalla gioia”.

Oltre alle prestazioni, altalenanti, della sua Spagna, la prof Taccolini ha “studiato” bene anche gli italiani: “Riconosco che quest’anno state giocando meglio – ammette – Speriamo sia una bella partita, che ci si diverta. E poi che vinca la Spagna, per prendermi la rivincita sugli uomini di casa – ride -. Però, anche se dovesse vincere l’Italia, non sarebbe poi questo gran dispiacere: qui sono stata accolta benissimo, ho trovato mio marito e poi è nato nostro figlio”.