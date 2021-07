Celebrazioni sui canali social di Euro 2020 per il Pescara. Il motivo? Fin troppo semplice. La presenza nella semifinale Italia-Spagna di tre giocatori che hanno indossato la maglia degli abruzzesi.

Ovviamente il riferimento è al trio formato da Immobile, Insigne e Verratti, trascinatore della squadra allora allenata da Zeman nel 2012. E ora i tre si ritrovano in azzurro e sognano il trionfo europeo.

Lorenzo Insigne, Marco Verratti & Ciro Immobile together at Pescara 9 years ago in Serie B

The trio helped their club secure promotion to Serie A #EURO2020 pic.twitter.com/YUzonQauPd

— UEFA EURO 2020 (@EURO2020) July 6, 2021