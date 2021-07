Il TTB, Teatro Tascabile Bergamo, è tornato in tournée. Lo ha annunciato lui stesso: “Dopo una pausa forzata di quasi due anni, è con emozione che il TTB torna in tournèe: una boccata d’aria fresca e di linfa vitale. Con Valse, lo storico spettacolo di Renzo Vescovi, visiteremo per la prima volta Lituania e Russia. Saliranno così a 45 le nazioni in cui il TTB ha portato, in quasi cinquant’anni di vita, il suo lavoro e il nome di Bergamo”.

Il 2 e 3 luglio il Tascabile è stato in Lituania, nella città di Klaipeda, ospite del XXI International Street Theatre Festival “Šermukšnis”.

La tournée proseguirà poi in Russia: il 7 luglio presso il Centro Boris Eltsin a Ekaterinburg (Siberia) dove l’Italia è l’invitata d’onore alla XI Fiera internazionale dell’industria e dell’innovazione “INNOPROM 2021”; il 9 luglio a Mosca nel meraviglioso parco del Museo-Palace Tsaritsyno. Organizzatori della tournèe russa sono l’Ambasciata d’Italia e l’Istituto Italiano di Cultura di Mosca.