Dici Italia-Spagna e pensi a un dirigente sportivo che in Spagna ha messo…Radici, anche se resta tifoso dell’Italia oltre che dell’Atalanta, di cui è stato direttore sportivo negli anni Novanta, quelli di Mondonico e di Pippo Inzaghi.

Parliamo di Nicola Radici, che ormai da anni si divide tra Bergamo e l’Andalusia, dove è vicepresidente del Real Balompedica Linense, squadra della Serie C spagnola (la Segunda Division B) della città di La Linea de la Concepcion.

Ma partiamo subito da questa semifinale: che Spagna troveremo? “Intanto è arrivata in semifinale con buoni risultati, dopo aver sofferto un po’ nella fase iniziale e nell’ultima partita decisa ai rigori con la Svizzera. Poi è altrettanto vero che il calcio spagnolo dopo aver vinto Mondiali ed Europei non è più così brillante come allora. Ma è normale, ci sono cicli nello sport e quindi nel calcio dove a parte la Germania che è sempre stata abbastanza continua, le altre Nazionali hanno avuto alti e bassi e ultimamente questo vale anche per la Spagna, sia per i risultati che per il gioco. Lo stesso potrei dire per la Liga spagnola dove non ho visto grandi cose e rispetto ad anni fa, quando loro comandavano ovunque, sono meno brillanti, però indubbiamente ci gioca anche la situazione economica per cui le società fanno una politica di grande contenimento. E magari arrivano anche meno giocatori di grande valore rispetto a qualche anno fa”.

Invece riguardo all’Italia, Nicola Radici è sorpreso? Che giudizio dà? “L’Italia è meritatamente in semifinale, grazie a un ottimo gioco. Sono solo un po’ preoccupato perché alla partita con la Spagna arriviamo un po’ stanchi e senza Spinazzola che è stato grande protagonista finora. Credo che l’Italia abbia prodotto il gioco forse migliore di questi Europei, perciò adesso è anche il momento di stringere i denti, servirà un’Italia magari meno bella ma più pragmatica”.

Partita quindi molto equilibrata? “L’Italia è arrivata molto bene alla semifinale, due settimane fa avevo detto che questa Italia può vincere e arrivare in finale, adesso le energie spese pesano… Però con il Belgio abbiamo visto una Nazionale che si è espressa molto bene e per questo bisogna dare merito a Mancini e al suo staff”.

Negli Europei e magari anche in questa Italia si è vista anche parecchia Atalanta. È d’accordo? “Ah sicuramente l’Atalanta ha detto la sua nelle varie Nazionali, ha dato un valore aggiunto in più con i suoi giocatori. L’Italia di Mancini è un po’ diversa, gioca in modo diverso, con la forza degli esterni, con i palleggiatori del centrocampo, da Verratti a Locatelli, a Barella. Vedo poi che Immobile si è preso tante critiche e magari la mia è una una posizione impopolare se dico che io non sono così negativo nei suoi confronti: ha fatto lavoro sporco, si è sacrificato tanto mentre nella Lazio è abituato a essere servito e quindi non mi meraviglio che Mancini lo difenda. Io se fossi in Mancini non cambierei una squadra che ha prodotto buon gioco e risultati“.

Possibilità per Pessina o Toloi? “Pessina è in forma, sta disputando un grandissimo Europeo. Con Gasperini aveva fatto un po’ fatica all’inizio, ma appena ha iniziato a conoscerlo ha avuto un rendimento eccezionale. Secondo me contro la Spagna Pessina può essere molto utile, può dare una mano considerando anche che non ha giocato l’ultima partita, sarà un po’ più fresco e può stare sia a centrocampo che nei tre davanti. Per cui potrebbe essere un’arma importante”.

Dobbiamo essere pronti anche per i rigori? “Mah io non mi preoccuperei tanto, con un Donnarumma così. Contro il Belgio è stato strepitoso. Critichiamolo finchè vogliamo per le sue scelte, però con queste prestazioni anche i dirigenti del Milan che l’hanno lasciato andare avranno qualche riflessione da fare”.

Sognando l’Italia in finale… “Ci spero proprio, sarebbe anche una grande rivincita dopo aver mancato la qualificazione ai Mondiali”.

Ci vuol spiegare, infine, il Nicola Radici dirigente e vicepresidente del Real Balompedica Linense? “Sono al quarto anno qui, è un’esperienza che mi appassiona soprattutto nella scoperta di giocatori africani (qui non c’è limite agli extracomunitari) e qualcuno si è già affermato anche nella Liga, penso a Baron Kibamba della Repubblica del Congo che oggi gioca nel Siviglia, o Alasshan Koroma, nazionale della Sierra Leone richiesto dal Real Madrid B, me l’ha portato Kewullay Conteh. O Abdul Bandango, nazionale del Burkina Faso, oggi al Betis Siviglia”.

Sempre a caccia di talenti, l’occhio del dirigente bergamasco guarda soprattutto a quei Paesi meno conosciuti a livello calcistico e che però possono sfornare il piccolo grande campione del futuro. Se poi arriverà in Serie A, Nicola Radici sarà ancora più felice.