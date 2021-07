Jasmin Kurtic potrebbe lasciare il Parma e continuare il suo cammino in Serie A. Il Cagliari è pronto a battere la concorrenza

Quell’abbraccio tra Joao Pedro e Jasmin Kurtic alla fine della rocambolesca partita che sancì la rinascita del Cagliari e la caduta nel baratro del Parma aveva fatto immaginare ai tifosi l’arrivo in Sardegna del centrocampista sloveno, vecchia conoscenza di Leonardo Semplici ai tempi della Spal.

Ora che i rossoblù hanno preso coraggio sulla piazza del calciomercato, ecco che la dirigenza guidata da Tommaso Giulini, come riporta MondoUdinese.it, sarebbe pronta a battere la concorrenza per far suo il giocatore del Parma.

Attenzione però: anche Udinese, Sampdoria e Genoa hanno puntato i propri radar su Kurtic. La lotta non si preannuncia delle più semplici.

