La Lazio C8 si sta giocando lo scudetto: ed ecco l’appello a tutti i tifosi biancocelesti, arrivato sui social

La Lazio C8 si sta giocando lo scudetto e giovedì andrà in scena la semifinale contro il Casalotti C8. Un appuntamento davvero molto importante e che si svolgerà al circolo Sport City di Roma. Ed ecco l’appello social dei capitolini:

«Abbiamo bisogno del vostro ruggito. Abbiamo bisogno nella vostra passione. Abbiamo bisogno della vostra voce. Abbiamo bisogno delle vostre sciarpe. Abbiamo bisogno della nostra Gente. ABBIAMO BISOGNO DEI LAZIALI. Giovedì 8 Luglio, alle 21:00 ci sarà la semifinale scudetto allo Sport City, in Via Álvaro del Portillo, 282, 00128 Roma. VI ASPETTIAMO SUGLI SPALTI. Partita a porte aperte per il pubblico, nel rispetto delle disposizioni anti-covid vigenti. Max. 100 posti»

