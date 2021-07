Irpiniatimes.it

Claudiu Micovschi sarà un nuovo calciatore dell’Avellino. Sembra raggiunto l’accordo per il ritorno in Irpinia del talento rumeno. Per l’eventuale 4-3-3 di mister Piero Braglia, il ragazzo scuola Genoa farebbe proprio al caso del tecnico maremmano. Nella stagione 19-20, Micovschi ha messo insieme 35 presenze tra campionato e Coppa Italia siglando ben 5 reti.

Il diesse biancoverde Salvatore Di Somma dopo Micovschi, nelle prossime ore, potrebbe raggiungere anche l’accordo con un altro esterno: Giovanni Pinto del Catania.

