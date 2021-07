Il referente cittadino della Lega di Potenza, Alfonso Nardella, replica ai consiglieri comunali di centrosinistra sul sondaggio de Il Sole 24 Ore sul gradimento dei cittadini per i sindaci e i presidenti di Regione. Di seguito il comunicato stampa.

“Fa sorridere l’ultimo comunicato stampa del centrosinistra potentino nel quale si enunciano una serie di inesattezze sul Governatore Bardi e sul Sindaco Guarente. Si parla della pessima gestione dell’emergenza sanitaria da parte del Governo Regionale dimenticando che la Basilicata, durante la prima ondata, è risultata la prima Regione Covid-free. Probabilmente, ai firmatari del comunicato, sono sfuggiti tutti gli sforzi profusi e le intuizioni del Governatore che spesso, assumendo anche scelte “impopolari”, hanno avuto l’effetto di contenere la propagazione del virus.

Parlando della città di Potenza il centrosinistra si esprime sulla “giunta leghista” sostenendo che, tutte le promesse del cambiamento dichiarate in campagna elettorale, si sono trasformate nella realtà di un’amministrazione incapace. In realtà il cambiamento c’è ed è in atto, soprattutto, su alcuni punti, secondo noi fondamentali per la città come, ad esempio, la manutenzione del manto stradale (assente da oltre 40 anni), l’abbattimento delle barriere architettoniche, la demolizione di alcune zone di Bucaletto, per far sì che si costruiscano abitazioni degne di questo nome, la riqualificazione del ponte Musmeci (che avverrà a breve), la costruzione della splendida Piazza di via Albino Pierro, il parco dei Comuni in via di Giura, il ripristino di molti punti luce chiusi dalle scorse amministrazioni a causa del dissesto, per non parlare dell’ottima gestione del punto vaccinale di via Roma e tanto altro.

D’altronde è singolare come il centrosinistra critichi ogni tipo di sondaggio, soprattutto, quelli a favore del centrodestra, sostenendo che, la politica e l’amministrazione, non si possano basare su dei sondaggi, fatto salvo osannare quelli nei quali il Sindaco Guarente risulta essere all’80esimo posto, nella classifica di gradimento dei sindaci, perdendo la “spaventosa” cifra dell’1,03% rispetto al 2019.

Alfonso Nardella, referente cittadino Lega Potenza