Insieme ad Andrea Bosoni del Centro Meteo Lombardo scopriamo come si evolveranno le giornate dal punto di vista del tempo su Bergamo e la provincia orobica.

ANALISI GENERALE

Inizio di settimana all’insegna di una nuova rimonta anticiclonica in quota sulla Lombardia con deciso miglioramento del tempo e valori termici in netta ripresa dopo il calo durante il week-end. Da mercoledì graduale cedimento del promontorio anticiclonico a causa dell’approssimarsi di una saccatura atlantica che potrebbe portare un peggioramento abbastanza deciso nella giornata di giovedì anche in pianura.

Martedì 6 luglio 2021

Tempo Previsto: Cielo sereno o poco nuvoloso su tutta la regione; nelle ore centrali della giornata sviluppo di una modesta attività cumuliforme sui rilievi Alpini, Prealpini e dell’Oltrepò Pavese. In serata aumento dell’instabilità per l’approssimarsi del fronte perturbato con basse probabilità di rovesci e temporali sull’angolo nord-occidentale della regione, Alto varesotto, alto Lario e Valchiavenna.

Temperature: Minime in aumento con valori tra 18°C e 20°C con punte di 21-22°c nei grandi centri urbani, massime in ulteriore lieve aumento rispetto a lunedì con valori tra 31°C e 33°C.

Mercoledì 7 luglio 2021

Tempo Previsto: Durante la notte e al mattino condizioni di cielo nuvoloso sui settori Alpini e Prealpini occidentali, nuvolosità in graduale dissoluzione nel corso della mattinata; altrove condizioni di cielo da poco nuvoloso a parzialmente nuvoloso per il passaggio di velature in quota. Dal pomeriggio nuova intensificazione della nuvolosità cumuliforme con possibilità di rovesci e temporali limitati alle zone montuose ma in possibile sconfinamento sulla fascia pedemontana e di alta pianura dalla serata.

Temperature: Minime stazionarie, massime in ulteriore aumento o stazionarie sui valori di Martedì.

Giovedì 8 luglio 2021

Tempo Previsto: Probabile peggioramento con cielo da nuvoloso a molto nuvoloso sui rilievi fin dal mattino, in pianura occasionali occhiate di sole; dal pomeriggio peggioramento da ovest con temporali anche di forte intensità. Migliora dai settori occidentali dalla serata.

Temperature: Minime stazionarie, massime in diminuzione