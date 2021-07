Pubblichiamo di seguito la nota inviata dall’ex sindaco di Matera Raffaello De Ruggieri sull’insediamento in Matera delle scuole di alta formazione e di quelli della creatività multimediale, digitale e tecnologicaVenerdì 25 giugno u.s., alle ore 19, alla presenza della direttrice dell’Istituto Centrale del Restauro, arch. Alessandra Marino, del corpo docente e dei relatori, dieci allievi della Scuola di Alta Formazione con sede in Matera hanno superato a pieni voti l’esame di stato conseguendo il titolo abilitante alla professione di restauratore di beni culturali. Il titolo è equiparato alla… Source