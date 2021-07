Dal 3 luglio a Bergamo è possibile firmare il referendum per regolamentare l’eutanasia in Italia.

E primo weekend è già stato un successo: 446 in totale le firme raccolte tra sabato 3 e domenica 4 luglio. Cento euro il totale delle offerte che sono state date al banchetto e che, ora, verranno spesi per finanziare l’acquisto di un nuovo gazebo per la raccolta.

“Per ora siamo a Bergamo, Dalmine e Treviglio, ma vogliamo allargarci in altri grandi comuni della provincia come Romano di Lombardia, Lovere e San Pellegrino per permettere, così, un’adesione più capillare”, ha dichiarato Pia Locatelli, già Deputata della Repubblica della Repubblica, oggi referente di Bergamo per il Referendum Eutanasia Legale.

“C’è stata un’ottima risposta: le persone venivano spontaneamente al banchetto senza dover nemmeno volantinare e convincere a firmare. Mi ricordo, invece, quanto era stata difficoltosa la raccolta per il testamento biologico, per questa causa, invece, evidentemente la cultura è cambiata e in tanti vogliono partecipare e contribuire a regolamentare l’eutanasia, presente ora in Italia ma non legalmente. Nessuna difficoltà, anche, a trovare gli autenticatori: grande disponibilità dai consiglieri comunali e dagli avvocati”, ha concluso Locatelli.

Si tratta di un referendum abrogativo che vuole abrogare la norma penale che impedisce l’introduzione dell’Eutanasia legale in Italia. Con questo intervento referendario l’eutanasia sarà consentita nelle forme previste dalla legge sul consenso informato e il testamento biologico, ma rimarrà punita se il fatto è commesso contro una persona incapace o contro una persona il cui consenso sia stato estorto con violenza, minaccia o contro un minore di diciotto anni.

Per poter far sì che i cittadini possano votare ed esprimere la propria preferenza, è necessario raccogliere 500mila firme in tutta Italia entro settembre.

Il banchetto a Bergamo, di fronte all’UniEuro in via XX Settembre, sarà sempre presente tutti i sabato e domenica dalle 10 alle 12.30 e dalle 15 alle 18, fino a settembre.

Per poter aderire come volontario o autenticatore, è possibile registrarsi a questo indirizzo.