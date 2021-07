La colonna sonora della tua estate siamo noi. Se sei un amico di Bergamonews Friends ti portiamo a vedere gratuitamente gli spettacoli in programma a luglio a Lazzaretto Estate 2021 organizzati dal Partner Fondazione Teatro Donizetti.

Calendario alla mano ed ecco il cartellone degli spettacoli ai quali puoi assistere.

PAOLO ROSSI in L’OPERACCIA DEL PANE O LIBERTÀ

venerdì 9 luglio alle 21.30

FABRIZIO BOSSO QUARTET

giovedì 15 luglio alle 21.30

LISISTRATA ON AIR

sabato 17 luglio alle 21.30

Cinquanta i posti riservati per ogni data, per prenotare bisogna essere iscritti a Friends! e scrivere una mail a friends@bergamonews.it indicando nome, cognome, titolo e data dello spettacolo a cui si vuole partecipare entro le 16 di giovedì 8 luglio per lo spettacolo di Paolo Rossi e entro martedì 13 Luglio alle 16 per Fabrizio Bosso Quartet e Lisistrata on Air e presentarsi in biglietteria con carta d’identità il giorno dello spettacolo.

I posti sono limitati e verranno assegnati in base all’ordine di arrivo delle richieste.

Se non sei ancora iscritto a Friends! e vuoi partecipare a questa iniziativa, fino alla mezzanotte di lunedì 12 luglio puoi sottoscrivere l’abbonamento annuale a 36 euro anziché 48 euro utilizzando il codice Lazz21BGFR.

L’abbonamento a Friends! da accesso a convenzioni con più di 120 realtà economiche e culturali di Bergamo e provincia ed è l’occasione per restare informati grazie a contributi e approfondimenti editoriali esclusivi: lettura del quotidiano senza banner pubblicitari, podcast quotidiano con le 5 notizie del giorno e lettura di notizie rilevanti da parte dei giornalisti di Bergamonews, approfondimenti e videointerviste ai personaggi della vita culturale, economica, politica, sociale e sportiva della città e newsletter settimanale di aggiornamento. Una quota della sottoscrizione annuale verrà devoluta in beneficenza.

Tutte le informazioni sulla nuova iniziativa sono sul sito all’indirizzo https://www.bergamonewsfriends.it/

LAZZARETTO 2021

Programma Fondazione Teatro Donizetti

Venerdì 9 luglio 2021, ore 21.30

Lazzaretto – Bergamo

Paolo Rossi

L’OPERACCIA DEL PANE O LIBERTÀ

di e con Paolo Rossi

musiche dal vivo I Virtuosi del Carso

una produzione Teatro Stabile di Bolzano

Paolo Rossi è autore e interprete di un teatro che incanta il pubblico e sta in ascolto, che vive delle sue reazioni e interazioni; un teatro di emergenza che si riappropria del ruolo del contastorie per dare conforto agli spettatori e condurli in dimensioni “altre” dalle quali la realtà appare lucidamente.

L’Operaccia del Pane o Libertà è uno spettacolo che unisce stand-up comedy a commedia dell’arte, giunge a varcare l’universo shakespeariano ma sempre con profonde stoccate di contemporaneità. Un viaggio sinuoso che Rossi intraprende assieme alla fidata band I Virtuosi del Carso, un percorso narrativo sempre controcorrente. Agile, dirompente, sfuggente alle definizioni di genere e duttile nell’allestimento scenico, L’Operaccia mescola la figura del primo Arlecchino, quello che possedeva il biglietto di andata e ritorno per l’aldilà, a quella che fu poi una delle sue evoluzioni come intrattenitore popolare capace di spaziare dalle stalle al cabaret. In maniera ironica e profonda riflette sulla condizione e il ruolo degli artisti oggi, su come sia cambiato il modo di fare spettacolo, dai cortili ai teatri.

Giovedì 15 luglio 2021, ore 21.30

Lazzaretto – Bergamo

FABRIZIO BOSSO Quartet

Fabrizio Bosso tromba, Julian Oliver Mazzariello pianoforte, Jacopo Ferrazza contrabbasso, Nicola Angelucci batteria

Fabrizio Bosso, uno dei più importanti e tecnicamente ferrati trombettisti jazz italiani, la cui fama ha da tempo valicato i confini nazionali, si esibisce per la prima volta a Bergamo alla guida del suo abituale quartetto. Un quartetto rodatissimo sia in sala di registrazione che sui palcoscenici di mezzo mondo, che percorre speditamente la strada maestra del jazz con personalità e grande energia. Da poco è uscito We Four, album che già nel titolo conferma l’identità sonora di una formazione eccellente anche sotto il profilo della vitalità ritmica.

Registrato a Roma il 5 giugno 2020, subito dopo il confinamento forzato dovuto all’epidemia del Coronavirus, We Four non è solo il frutto della volontà di continuare a fare musica nonostante tutto, ma anche un lavoro privo di qualsiasi artificialità post-produttiva, dentro il quale ogni dettaglio è il risultato del contributo comune, che eleva il quartetto stesso ad autentico protagonista del progetto.

Sabato 17 luglio 2021, ore 21.30

Lazzaretto – Bergamo

LISISTRATA ON AIR

Concerto

di Roberto Tarasco

e di e con Francesca Cecala, Miriam Gotti, Barbara Menegardo, Ilaria Pezzera, Swewa Schneider – Piccolo Canto

coproduzione Fondazione Teatro Donizetti e CTB – Centro Teatrale Bresciano

Nel 411 a.C. Atene è logorata dalla guerra del Peloponneso e sfiancata dalla catastrofica spedizione in Sicilia. È ormai chiaro che non ci saranno vincitori. In questo contesto Aristofane scrive Lisistrata, a cui lo spettacolo è liberamente ispirato, una delle più spassose fantasie contro la sopraffazione e il potere che dall’antichità ci è stata tramandata. Non pensiate che la vicenda riguardi un tempo a noi lontano, nel nuovo millennio si contano almeno una decina di casi di sciopero del sesso che grazie alle donne hanno ottenuto un grande risultato: la pace. Come i personaggi della commedia giungono dalle diverse polis, così le attrici cantano e parlano soprattutto in bergamasco, ma anche in bresciano, veneto e cimbro. Nella messinscena l’Acropoli diventa la “Bèrghem de hura”, le femmine scatenate le “Harlequins” che cavalcano come spiriti ribelli, l’eroina greca un Garibaldi in gonnella.

Lisistrata on air è la prima fase di lavoro – in forma di concerto – di un nuovo spettacolo che vedrà Bergamo e Brescia collaborare insieme a questa nuova coproduzione, che debutterà a inizio 2022.