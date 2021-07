Continuano i moventi di mercato in casa Seregno per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione, quella del ritorno tra i professionisti. Agli Spartans interessa il giovane centrocampista Riccardo Boscolo Chio ('02) della Primavera dell'Inter: su cui anche la Giana Erminio ha fatto un sondaggio. Il Seregno sarebbe, invece, a un passo dall'acquistare l'attaccante classe '88 Riccardo Capogna del Lecco. Source