Mercoledì 30 giugno Serioplast Italy SpA ha firmato l’atto con il quale ha acquisito il 100% di Phaba Srl, azienda di Burago Molgora (MB) specializzata nella produzione di packaging plastico per i settori farmaceutico e parafarmaceutico.

Con un’esperienza di oltre 30 anni, un portfolio di clienti multinazionali nel settore pharma, un volume d’affari di circa 2,5 milioni di euro all’anno e un organico di 30 persone, Phaba produce packaging plastico ottenuto per stampaggio a iniezione o per estrusione soffiaggio, come contagocce, clismi e microclismi, misurini, cucchiaini dosatori, flaconi per liquidi e polveri, capsule e dispenser per pastiglie dolcificanti.

Il nuovo assetto di Phaba all’interno di Serioplast prevede una crescita in termini di volumi e di nuovi prodotti, facendo leva sul footprint internazionale di Serioplast.

Per Serioplast, l’investimento è finalizzato ad acquisire la solida e storica reputazione di Phaba in ambito di packaging farmaceutico e le sue competenze nel campo dello stampaggio a iniezione.

Gruppo Serioplast

Il Gruppo Serioplast opera dal 1974 nel mercato degli imballaggi in plastica rigida per clienti multinazionali nel settore largo consumo (Unilever, P&G, Henkel, L’Oreal, Bolton Manitoba, Reckitt Benckiser) e fa parte del gruppo Old Mill Holding.

Guidata dall’attuale CEO, Carlo Innocenti, l’azienda è presente in 16 paesi (Italia, Egitto, Francia, Pakistan, Polonia, Russia, Slovenia, Spagna, Sudafrica, Turchia, Tunisia, Ungheria, Stati Uniti, Australia, Regno Unito, Algeria) con 34 stabilimenti produttivi e impiega oggi circa 1.800 addetti con un fatturato del Gruppo in continua crescita (290 milioni nel 2020).