Skylotec, azienda tedesca progettista, produttore e fornitore di attrezzature nel campo della protezione e della sicurezza individuale, acquisisce la Aludesign di Cisano Bergamasco e l’associata Securit. “Con l’acquisizione di Aludesign, tutto ciò che abbiamo creato insieme va finalmente a unirsi e a rafforzarsi in una proposta dal grande potenziale –sottolinea Kai Rinklake alla guida di Skylotec– ed è questo il momento ottimale per unire le nostre forze”.

Sia Aludesign, fondata da Carlo Paglioli nel 1986, che l’azienda associata Securit con base in Romania, sono conosciute nel mondo per i prodotti del marchio di proprietà Climbing Technology. “Siamo felici -continua Rinklake- di poter ampliare la nostra gamma di prodotti nel campo dello sport e dell’accesso su corda con il marchio Climbing Technology, così come aumentare il nostro know-how nella produzione di moschettoni”.

L’azienda con sede a Cisano Bergamasco rappresenta una vera e propria fucina di alluminio e dà lavoro a più di 100 dipendenti mentre all’azienda situata a Deva, con più di 100 addetti, è la fabbrica che si occupa delle fasi di anodizzazione e montaggio. Gli utenti fanno da sempre affidamento ai dispositivi del marchio Climbing Technology sia nell’ambito sportivo e ricreativo – dall’alpinismo all’arrampicata sportiva, passando per le vie ferrate e i parchi avventura – che nel settore professionale, con l’offerta work and safety nei lavori in quota, in fune e nel soccorso.

La tedesca Skylotec è attiva dal 2008 anche nell’alpinismo e nell’arrampicata sportiva e da diversi anni nel campo dell’accesso su corda. Grazie all’acquisizione nel 2019 del produttore svedese ActSafe è diventata anche il leader di mercato per l’accesso su corda motorizzata. L’unione strategica con l’italiana Climbing Technology va a potenziare ed espandere ulteriormente le competenze in questi settori.

“Ogni giorno lavoriamo a soluzioni che portano a una maggiore sicurezza per le persone – prosegue Rinklake – ed ecco perché abbiamo elevati standard di qualità, non solo in termini di protezione dell’individuo, ma anche per criteri quali l’ergonomia e il comfort”.

Con l’acquisizione di Aludesign e Securit, e del relativo marchio Climbing Technology, il numero delle sedi di produzione della galassia Skylotec sale quindi a un totale di sette.

L’azienda tedesca e Climbing Technology hanno condiviso una lunga storia insieme. Più di 25 anni fa, Wolfgang Rinklake – che nel 2000 ha ceduto la direzione di Skylotec a suo figlio Kai Rinklake – è stato il primo cliente di Carlo Paglioli, fondatore di Aludesign, con cui poi ha instaurato una collaborazione durata per decenni. Il marchio Climbing Technology è da sempre sinonimo di attrezzature che combinano sicurezza, funzionalità e semplicità nell’utilizzo e i suoi dispositivi sono frutto di oltre 30 anni di esperienza, di una forte passione per il proprio lavoro e di una particolare attenzione nella progettazione e nella produzione. “Sono felice di poter consegnare Climbing Technology in buone mani –sottolinea Carlo Paglioli, fondatore di Aludesign- il marchio ha un grande potenziale e sono certo che entrando nella famiglia Skylotec non potrà che crescere”.

Grazie all’acquisizione di Aludesign, la produzione Skylotec vedrà una forte componente in Europa, riducendo la parte di fornitura derivante dalla supply chain che si basa sulla produzione in Estremo Oriente. Gli ultimi 18 mesi hanno evidenziato come le lunghe catene di approvvigionamento siano vulnerabili e soggette a variazioni di costi sia dei materiali che della logistica non dipendente dalle aziende, a cui si sommano criticità nei tempi di consegna. “Per rispondere a questa situazione –conclude Rinklake– stiamo investendo nella nostra rete europea, aumentando così la certezza di poter garantire le forniture ai nostri mercati di riferimento”.