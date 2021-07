Non si è fatta attendere la replica del consigliere regionale e coordinatore provinciale Forza Italia, Mimmo Tallini, alla notizia dell’addio al partito di Frank Santacroce. “Non credo saranno molti quelli che si strapperanno i capelli per l’ennesima giravolta politica dell’avvocato Frank Santacroce, passato disinvoltamente dalla corte di Oliverio ed Enzo Ciconte a quella di Forza Italia con una breve ma intensa parentesi elettorale europea con Fratelli d’Italia. C’è una curiosa coincidenza che accomuna tutti coloro che hanno annunciato in queste settimane l’abbandono di Forza Italia. Si tratta proprio delle persone che più di tante altre hanno ottenuto spazi e riconoscimenti, molto spesso al di là dei loro reali meriti. La ricerca ossessiva di nuovi incarichi e l’incapacità di ammettere i propri limiti ha generato questi “mostri” di cui, per la verità, nessuno sente la nostalgia o il bisogno. Toccherà ad altri partiti, semmai, cercare di soddisfare queste smaniose ambizioni. E non sarà facile”.

“L’avvocato Santacroce, commettendo anche imperdonabili gaffe di natura professionale, – si legge nella nota – cerca di utilizzare vicende giudiziarie per screditare gli avversari e giustificare le sue giravolte. Proprio questo comportamento giustizialista lo pone in una condizione di incompatibilità politica e culturale con Forza Italia che del garantismo vero e non di facciata ha sempre fatto la sua bandiera. Da avvocato, dovrebbe ben sapere che lo status di indagato è svuotato formalmente e sostanzialmente laddove il Tribunale della Libertà prima e la Cassazione poi hanno escluso il fumus del reato. Studi un po’ meglio il codice penale e non incorrerà più in gaffe del genere”.

“L’avvocato Santacroce in questi anni non ha fornito alcun contributo politico a Forza Italia, preferendo utilizzare i momenti elettorali per singole e personali affermazioni. E’ quanto accaduto anche al Comune di Catanzaro – conclude – dove la linea dell’assessore all’urbanistica Modestina Migliaccio molto generosa verso le lottizzazioni si è scontrata con la linea del partito – e dell’Amministrazione – che ha bocciato tali richieste dei privati, vincendo anche nei vari giudizi al Tar e al Consiglio di Stato”.