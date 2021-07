L’iniezione di nuove dosi porta una boccata d’ossigeno per la campagna vaccinale. I problemi soprattutto per l’organizzazione degli hub però continuano a rappresentare un grosso grattacapo per le ASL pugliesi. Solo poche settimane fa, in una circolare, la Regione imponeva di chiudere le strutture non climatizzate, con il duplice obiettivo di evitare saune per vaccinandi e vaccinatori e di ottimizzare le risorse a disposizione in una fase di stanca della campagna. Una strategia per la verità già avviata, per esempio a Bari con la restituzione allo sport del Palacarrassi.

Un problema per le vaccinazioni già programmate da mesi in quella struttura, ricollocate soprattutto a Carbonara nell’altro palazzetto cittadino immolato temporaneamente alla causa. La capacità di questa struttura è inferiore infatti rispetto a quella di via Filippo Turati. Per esempio il Palacarbonara la domenica è chiuso e così chi si ritrovava prenotazioni nei gironi festivi è ancora in attesa di una comunicazione sulla riprogrammazione della data. Il risultato è che in molti si stanno riversando nei punti vaccinali aperti pretendendo l’inoculazione con inevitabili problemi di ordine pubblico.

Dalla ASL di Bari fanno sapere che è in corso la ricollocazione degli appuntamenti: le persone rimaste senza data saranno dirottate su Catino o sulla Fiera. Sperando che il sistema di comunicazione funzioni a dovere, come finora non è sempre avvenuto. Del resto parliamo di una macchina organizzativa che ha inoculato da gennaio oltre 3 milioni e 700mila dosi.

L’articolo Vaccini a Bari, PalaCarbonara chiuso nel weekend: appuntamenti spostati altrove. Ipotesi Catino proviene da Telebari.