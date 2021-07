La Regione Puglia metterà a disposizione altri 17 milioni di euro per interventi in favore delle aziende agricole danneggiate dalla Xylella, di cui 11 milioni da destinare per la forestazione. Lo ha detto l’assessore per le Politiche agricole della Regione Puglia, Donato Pentassuglia, durante l’audizione che si è svolta oggi in IV commissione sullo stato di attuazione del Psr e sull’uso delle risorse della transizione 2021-2022.

La nuova dotazione finanziaria a disposizione della Puglia ammonta, complessivamente, a 544 milioni di euro e consentirà, ha spiegato l’assessore, di portare avanti le strategie della Regione a supporto delle aree rurali, rispettando in primo luogo gli obiettivi del “Green Deal” per un’agricoltura sostenibile dal punto di vista ambientale, sociale ed economico.

Tra gli obiettivi, c’è la rigenerazione del territorio salentino colpito dalla Xylella per il quale è stata condivisa la necessità di stanziare ulteriori risorse da destinare al Piano nazionale di rigenerazione olivicola, con particolare attenzione alla riforestazione e alla filiera del legno. Dei 544 milioni, 153 saranno utilizzati per lo scorrimento delle vecchie graduatorie del Psr.

