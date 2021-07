Una vasta gamma di prodotti per la cura e la soluzione dei problemi della pelle basati su principi attivi naturali attentamente selezionati. E’ quello che propone australian-bodycare.it , un’azienda specializzata nella produzione di prodotti naturali per la cura della pelle che opera dal 1992. Il suo obiettivo principale, è quello di riportare in salute la pelle liberandola dal maggior numero possibile di disturbi. I prodotti sono mirati su quattro linee di intervento: corpo, cuoio capelluto e capelli, intimo, viso.

Il prodotto di punta per il corpo è il Tea Tree Oil, l’olio naturale dell’albero del tè australiano. Si tratta di un prodotto naturale che per le sue proprietà nutritive è indicato nel trattamento dei diversi problemi della pelle. L’olio naturale dell’albero del tè puro al 100% proviene dall’Australia ed è estratto per distillazione in corrente di vapore dalle foglie dell’albero del tè Melaleuca Alternifolia. Solo questo olio puro dall’Australia ha la combinazione perfetta dei 150 ingredienti che lo rendono realmente compatibile con la pelle. Ed è solo questo olio australiano naturale purissimo che viene utilizzato in tutti i prodotti di Australian Bodycare. Sono inoltre disponibili una serie di prodotti specifici per la cura delle mani, la cura del corpo, la cura dei piedi, e l’olio per la cura della pelle.

Per quanto riguarda il cuoio capelluto e i capelli, l’Australian Bodycare mette a disposizione dei propri clienti una linea di prodotti specifici per l’eliminazione indolore di pidocchi e parassiti che talvolta si trasmettono nei bambini. Vi sono inoltre prodotti per supportare la salute del capello e preservarne la caduta. E una serie di prodotti per la giusta idratazione del cuoio capelluto e l’eliminazione della forfora.

Un’altra linea specifica di prodotti riguarda l’intimo. Per neutralizzare pruriti e irritazioni che possono essere causati da funghi, batteri, eczema da contatto, secchezza vaginale e malattie sessualmente trasmissibili. Oltre ai prodotti per prevenire arrossamenti, irritazioni da rasoio e peli incarniti causati dalla rasatura intima.

Per la cura del viso, Australian Bodycare ha creato una linea specifica di prodotti espressamente studiati a tale scopo. In modo particolare adatti per intervenire sulle imperfezioni della pelle congestionata da brufoli e punti neri e impurità. Tali prodotti, possono essere impiegati anche per la cura quotidiana della pelle contro l’acne.

Tutti i prodotti creati e commercializzati da Australian Bodycare, sono rigorosamente testati da dermatologi indipendenti. L’azienda, infatti, garantisce che sono delicati su tutti i tipi di pelle, anche su quella più sensibile. La qualità esclusiva di tutti i prodotti in vendita è garantita dai test dermatologici effettuati da un istituto d’analisi indipendente, in conformità con gli standard Cosmetics Europe approvati dall’UE.

