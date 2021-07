Oggi, come ogni primo mercoledì del mese, sono qui per parlarvi di una razza canina meravigliosa: il Bovaro del Bernese.

Si tratta di un cane di taglia grande, con un bellissimo mantello tricolore. Il colore di fondo è il nero mentre le pezzature sono tendenti al marrone e al bianco. Ha un pelo lungo, che richiede di venire spazzolato in maniera quotidiana per evitare la formazione di nodi.

Questa è una razza forte e muscolosa. Mi raccomando, non fatevi spaventare dalle sue dimensioni, perché si tratta di un grande gigante gentile; pensate che il maschio può arrivare fino a 70 cm di altezza e la femmina arriva a misurare poco meno. Il peso, per entrambi i sessi, varia dai 34 ai 54 kg.

Per quanto riguarda la sua personalità possiamo affermare di avere a che fare con un animale dal buon temperamento. In passato fu un cane selezionato per il lavoro, motivo per cui è sempre vigile e ben disposto ad imparare cose nuove.

Affinché diventi un piacevole animale da compagnia, necessita di venire addestrato sin da cucciolo per via delle sue grandi dimensioni, ma è importante sottolineare che la sua maturazione fisica e mentale deve procedere in modo lento e l’addestramento non deve essere forzato troppo rapidamente.

È un buon cane da guardia ma diciamo che nutre un amore profondo per le sfide; ama i compiti da portare a termine perché ambisce sempre ad avere l’approvazione del proprietario.

La vostra vita al suo fianco non sarà mai noiosa. Se volete fare una passeggiata, avete trovato un compagno perfetto. Prestate però attenzione ad una cosa; se volete fare jogging o andare in bicicletta, sappiate che lui non sarà entusiasta di seguirvi, in quanto preferisce le escursioni di lunga durata dove si sente meno costretto a seguire un percorso preciso.

È un cane che sa molto bene cosa vuole e quando qualcosa non gli va, mette le orecchie pendule abilmente su off e fa il buffone con una certa inclinazione all’assurdità.

Insomma, fate attenzione perché se mai doveste trovarvi di fronte ad un cucciolo di questa razza potrebbe scattare il colpo di fulmine.