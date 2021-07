Come evidenziato dalla lista diramata da Leonardo Semplici, Alberto Cerri non farà parte della rosa del Cagliari che si presenterà al raduno pre-stagionale

Come evidenziato dalla lista diramata da Leonardo Semplici, Alberto Cerri non farà parte della rosa del Cagliari che si presenterà al raduno pre-stagionale oggi. Il centravanti italiano, tra i protagonisti nel finale di stagione alla salvezza dei rossoblù, ha diversi estimatori in cadetteria tra cui il Como che appare il club più interessato.

Oltre a Cerri non sarà presente anche Guglielmo Vicario promesso al Genoa.