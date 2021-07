Per il Cagliari è arrivato il momento di tuffarsi nel ritiro pre-campionato. Super incontro ad Asseminello

Ora che le vacanze sono terminate, per i rossoblù e per Leonardo Semplici è arrivato il momento di tuffarsi nel duro lavoro in modo da arrivare pronti e carichi all’inizio del nuovo campionato. Sarà fondamentale non ripetere gli errori del passato, sarà fondamentale tenere sempre a mente cosa significa essere squadra, il vero segreto che ha permesso al Cagliari di tenere duro, combattere e raggiungere la tanto agognata salvezza.

Il Cagliari Calcio, tramite i suoi canali ufficiali, ha pubblicato un video che ritrae nuovi e vecchi giocatori ad Asseminello, tra abbracci e nuove strette di mano.

