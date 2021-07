Irpiniatimes.it

Il giorno 14/07 dalle ore 17 alle ore 19 si terrà, presso i campetti rossi di Via Degli Imbimbo, il primo stage della stagione destinato ai ragazzi nati dal 2005 al 2008. “Siamo contenti di ripartire con il settore giovanile dopo un lungo periodo di stop forzato. Ci mancava poter lavorare con i ragazzi e ci auguriamo che vi sia una folta partecipazione per poter continuare il nostro percorso di crescita sia come società sia come movimento.”

Così ha parlato il responsabile del settore giovanile Nicola Adesso ad una settimana dallo stage.

