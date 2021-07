Farias non farà parte della rosa del Cagliari della prossima stagione. Secondo quanto riportato da il Corriere dello Sport, sull’attaccante c’è il Venezia

Farias non farà parte della rosa del Cagliari della prossima stagione. Secondo quanto riportato da il Corriere dello Sport, sull’attaccante – non presente nella lista dei giocatori convocati per il raduno da Semplici – c’è il forte interesse del Venezia che però non ha ancora formulato alcuna offerta per il giocatore l’anno scorso in prestito allo Spezia.

Un possibile ostacolo potrebbe essere rappresentato dallo stipendio di Farias che al Cagliari percepisce un milione di euro.

