Tutto è pronto per l’arrivo di Felipe Anderson alla Lazio: l’agenzia biancoceleste, sull’app ufficiale, ha pubblicato un approfondimento che sa di annuncio

Un altro articolo al sapore di annuncio. Era già successo con mister Sarri prima dell’ufficialità, adesso l’agenzia biancoceleste ha pubblicato, sull’app ufficiale, un approfondimento su Felipe Anderson lasciando intuire come tutto sia pronto per accogliere il brasiliano.

«Quando le strade si separarono, club e brasiliano proseguirono verso le loro rispettive ambizioni: quelle della Lazio di inseguire la Champions, dopo l’appuntamento fallito insieme la sera del 20 maggio 2018, a cospetto dell’Inter e nonostante l’ultima perla del talento di Santa Maria; quelle del dieci hanno preso un volo per Londra, per assaporare il campionato più importante del momento, per continuare a giocare in un ruolo che potesse esaltare le sue qualità innate. Il viaggio di ritorno nella Capitale, tre anni dopo, con un volo che ha fatto scalo ad Oporto, senza lasciare troppi rimorsi o rimpianti.

Da domani la sua prossima nazionale tornerà ad avere i colori del cielo, il cielo di una città che sorride più di Londra e che vuole riportare il sorriso nel calcio firmato Felipe Anderson».

L’articolo Felipe Anderson, l’agenzia biancoceleste: «Dopo 3 anni ritrova la Lazio» proviene da Lazio News 24.