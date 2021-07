La notizia dei furti perpetrati ai danni dell’Istituto agrario “Gaetano Briganti”, dove ignoti hanno portato via due trattori ed un atomizzatore, ha suscitato clamore e sconcerto nella popolazione materana. Il furto rappresenta un notevole danno per la scuola e per gli studenti. Infatti, – ha spiegato la dirigente scolastica, Carmelina Gallipoli- “Sono stati rubati ben due trattrici agricole ed altre attrezzature indispensabili. Tutto questo mette a rischio le attività didattiche e la gestione dell’azienda agraria scolastica”. Gli attrezzi portati via dai ladri, sono considerati indispensabili… Source