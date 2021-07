Lorenzo Insigne omaggia Leonardo Spinazzola: ecco il rientro dell’Italia a Coverciano dopo la vittoria contro la Spagna – VIDEO

L’Italia ha raggiunto la finale di Euro 2020 vincendo ai rigori in semifinale contro la Spagna: gli Azzurri torneranno a Wembley domenica sera contro la vicente tra Inghilterra e Danimarca.

L’account social della Nazionale ha pubblicato il video del rientro a Coverciano degli Azzurri: tifosi in delirio al loro arrivo e omaggio di Insigne per Leonardo Spinazzola, out per la rottura del tendine d’Achille.

