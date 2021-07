Roberto Mancini, commissario tecnico dell’Italia, ha parlato al termine della semifinale di Euro 2020 contro la Spagna

FINALE – «È stata una partita durissima contro una grande squadra. Non abbiamo giocato come al solito, ma sapevamo di dover soffrire. Ci hanno messo in difficoltà all’inizio, ma col passare dei minuti abbiamo trovato le giuste coordinate. Le squadre di calcio attaccano e difendono. Tutte difendono, non solo l’Italia. I meriti vanno ai ragazzi. Ma non è ancora finita. Ora recuperiamo le forze e giocarci la finale».

L’articolo Italia, Mancini: «Partita durissima. Finale? Non è ancora finita» proviene da Lazio News 24.