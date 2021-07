L’Italia piega la Spagna ai rigori: è in finale di Euro2020. Dopo i gol di Chiesa e Morata, decisivo il rigore di Jorginho

La Spagna ci mette in grandissima difficoltà per 120′ ma alla fine è l’Italia a restare a Wembley per andarsi a giocare la finalissima di questo Euro2020. Gli Azzurri passano in vantaggio con Chiesa al 60′ salvo poi essere ripresi nel finale da Morata.

Si deve attendere l’epilogo dal dischetto dove l’errore di Locatelli non fa male mentre la parata di Donnarumma su Morata permette a Jorginho di presentarsi per il match-point che l’ex Napoli e Verona realizza mettendo Unai Simon a sedere e appoggiando un piattone lento ma inesorabile che porta la formazione di Mancini ad attendere la vincente di Inghilterra-Danimarca.

