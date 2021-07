Spett.le Redazione

a quanto so la costruzione delle piramidi in Egitto è durata tra i venti e i quarant’anni. Faccio le proporzioni e… i conti non mi tornano!

Per la nuova asfaltatura dei sentierini e la sostituzione delle panchine nel parco situato a Colognola tra via Linneo e via Keplero non sono bastati cinque mesi! Un lavoro di estrema semplicità ha reso inagibili i giardini pubblici per tutto questo tempo, proprio in un periodo in cui godere di spazi all’aperto era di estrema importanza in epoca di pandemia.

Inizialmente alcuni addetti hanno lavorato, poi lungo intervallo… Si sono rivisti dopo un po’: qualche altro giorno di lavoro, e poi più niente. Da Pasqua nessuno è più intervenuto, salvo un giorno in cui alcuni addetti hanno ultimato la sistemazione delle panchine e seminato le zone di terreno senza verde.

Più volte ho fatto presente all’assessore al Verde pubblico la situazione; mi è stato risposto che inizialmente c’era stato un problema dovuto al Covid, poi che l’organizzazione dei lavori nelle diverse zone richiedeva necessariamente un’alternanza. Infine mi hanno comunicato che l’area resterà chiusa per permettere all’erba seminata di crescere. Non sono un’esperta in agricoltura, ma non ci vuole molto per dedurre che, in estate, con scarsa piovosità e senza alcun sistema di irrigazione, l’erba non crescerà almeno fino a settembre! Quindi… il parco resta chiuso ed inagibile ai cittadini; forse se ne parlerà in settembre, quando il clima permetterà all’erba di crescere e si potrà smantellare la recinzione che ha impedito per mesi (e probabilmente impedirà per tutta l’estate) l’agibilità dei giardini ai bambini, agli anziani in cerca di un po’ di ombra, ai residenti tutti che si sono visti privati per mesi di un’area verde per lavori che si sarebbero potuti fare in pochi giorni.

Evviva gli Egizi! Certamente erano più abili di noi nel mandare avanti i lavori!

Se questa è la cura del verde, mi auguro che non si faccia più: meglio vecchie panchine piuttosto che giardini recintati e sottratti alla cittadinanza!

Distinti saluti