Mercato professionisti in pillole, 6 luglio SERIE A Rui Patricio – Roma 90% – Accordo raggiunto e conto alla rovescia cominciato. José Mourinho avrà il suo nuovo numero uno. I tifosi sono divisi, il suo Europeo è stato a luci ed ombre SERIE B Longo – Alessandria 30% – Trattativa aperta per il centravanti che il Vicenza vuole cedere. Ma ci sono due anni di contratto ancora in essere e una minusvalenza che si vuole a tutti i costi evitare SERIE C Chiricò-Padova 90% – Trattativa in dirittura d'arrivo e uno dei colpi più importanti per la Serie C che va a segno. Contratto triennale e ritorno in biancoscudato dopo la sconfitta ai rigori nella finale con l'Alessandria