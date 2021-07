Nainggolan al Cagliari, ci siamo! Sblocca tutto il mini-indennizzo che permetterà al belga di tornare in Sardegna

È quasi fatta per il ritorno di Radja Nainggolan al Cagliari. Come scrive La Gazzetta dello Sport la società rossoblù lo acquisterà a titolo definitivo grazie a un mini-indennizzo da riconoscere all’Inter: una cifra inferiore al milione di euro.

E il contratto? Un biennale con opzione per il terzo anno. Il Ninja ora non vede solo l’ora di raggiungere i compagni in ritiro.

