Nella giornata di ieri, martedì 6 luglio, i carabinieri di Nichelino sono stati avvertiti da un automobilista del fatto che c’era un uomo di 53 anni che si stava per buttare giù dal ponte del Sangone in viale Torino. Immediatamente i militari si sono recati sul posto e hanno trovato il 53enne in piedi sul … Leggi tutto L’articolo Nichelino, 53enne tenta il suicidio: i carabinieri gli…Per il contenuto completo visitate il sito www.quotidianopiemontese.it