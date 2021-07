Due nuovi innesti in casa Renate che sblocca anche il mercato in entrata per i volti nuovi. Dallo Spezia arriva a titolo definitivo l'ala sinistra Gregorio Morachioli: il classe 2000 si era distinto in Serie C con le maglie di Imolese e Pistoiese. Invece, dal Gubbio ecco il difensore Manuel Ferrini ('98): forte difensore che è cresciuto tra Parma e Sassuolo, per poi esordire con la Sicula Leonzio prima dell'esperienza umbra. Source