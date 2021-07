Venezia, 8 luglio 2021 – “Come era prevedibile, questa mattina il Tar Veneto ha emesso l’ordinanza di sospensiva per la delibera di Giunta sugli operatori sociosanitari: la carenza di personale qualificato nelle Rsa è un problema vero, ma va affrontato senza fantasiose fughe in avanti che non risolvono niente”.

Con queste parole Anna Maria Bigon, vicepresidente della commissione Sanità e consigliera regionale Pd, commenta la decisione del Tar che ha stoppato la delibera 305, dando ragione a Opi e Fnopi Veneto che l’avevano impugnata.

“Ci vorrà ancora qualche mese per conoscere nel merito le ragioni, ma evidentemente i dubbi avanzati dai ricorrenti erano fondati. Avevamo chiesto di sospendere questo provvedimento e di ascoltarli in Quinta commissione, ma inutilmente.

Oss e infermieri sono due figure distinte e complementari, tali devono restare. Dobbiamo garantire un’adeguata assistenza agli ospiti delle Rsa, persone fragili – conclude Bigon – evitando che possano ricevere prestazioni infermieristiche in maniera impropria, potenzialmente pericolose per la loro salute”.

L’articolo Bigon (PD): “Sospesa dal Tar la delibera regionale sui corsi Oss: decisione scontata, non è così che si risolve la carenza di infermieri” proviene da Bellunopress – Dolomiti.