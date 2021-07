Cagliari su Mangas: il terzino si avvicina al club rossoblù. L’agente del laterale sinistro è arrivato in Italia

Il Cagliari in trattativa per portare Ricardo Mangas in Sardegna. Secondo quanto riportato da il Corriere dello Sport, potrebbero essere giunte le ore decisive per il futuro del 23enne terzino del Boavista vista anche la presenza del proprio agente in Italia.

Mangas è un laterale sinistro con un contratto fino al 2024 con il club lusitano, la sua valutazione si aggira intorno al milione di euro (fonte Transfermarkt).

L’articolo Cagliari su Mangas: l’agente del portoghese è in Italia proviene da Cagliari News 24.