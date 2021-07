Durmisi può fare ritorno in Danimarca: l’Aarhus è sulle tracce del giocatore, legato alla Lazio fino al 2023

Non solo in entrata, la Lazio deve lavorare soprattutto in uscita. Sono tanti gli esuberi da sistemare e, tra questi, c’è anche Durmisi. Il giocatore – di ritorno dall’esperienza con la Salenritana – potrebbe partire alla volta della Danimarca: su di lui, infatti, ci sarebbe l’Aarhus.

I due club possono raggiungere l’intesa – come riporta Ilmessaggero.it – sulla base di un prestito con obbligo di riscatto, ricordando che il mancino è legato alla Lazio fino al 2023.

L’articolo Calciomercato Lazio, Durmisi può partire: c’è l’Aarhus proviene da Lazio News 24.